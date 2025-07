Das Geburtstagshoroskop für den 13. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Richtig einfach oder reibungslos wird das kommende Lebensjahr nicht gerade. Das schon mal vorab. Sie müssen, um Ihre Ziele auch wirklich zu erreichen, Ihren Einsatz deutlich erhöhen, Rückschläge in Kauf nehmen. Aber am Ende wissen Sie ganz genau, wohin Sie das Leben führt. Selten waren Ihre Ziele so klar definiert wie in den kommenden zwölf Monaten. Sie werden selbst aus dem Staunen nicht herauskommen.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Oktober (gut für Finanzen), 1. – 3. Dezember (gute Gespräche), 9. – 11. Juli (Pläne schmieden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Günther Jauch, John Dee, Harrison Ford, Patrick Stewart.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Immer einen Anlass zu finden, unbeschwert zu lachen.