Das Geburtstagshoroskop für den 14. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wie schön, Saturn macht es Ihnen leicht, mit einem Kapitel aus der Vergangenheit abzuschließen und ohne Rückstände ins neue Lebensjahr zu starten. In seinem Schlepptau befindet sich aber auch noch Mars: In den folgenden zwölf Monaten zeigen Sie Ehrgeiz und Biss. Sie kneifen nicht, wenn darum geht, die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen oder um sich für Ihre Anliegen einzusetzen. Sie wissen, was Sie sich zutrauen können und beweisen Verantwortungsgefühl, wenn es darauf ankommt.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Mai (gut für Finanzen), 6. – 8. Juli (Liebes- chancen), 7. – 9. Dezember (kreative Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leistungsbereitschaft, Selbstvertrauen und Erfolgswille.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Pater Anselm Grün, Howard Carpendale, Albert Schweitzer, Molière, Caterina Valente.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf der Erfolgstreppe wieder ein Stück weiterkommen.