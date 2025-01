Das Geburtstagshoroskop für den 13. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das sind doch ganz vielversprechende Aussichten für das nächste Lebensjahr! Sie sind zentriert, im Trubel des Alltags lassen Sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Sie konzentrieren sich auf Ihre Aufgaben, die kleinen Dramen der anderen interessieren Sie nicht. Trotzdem sind Sie da, wenn Not am Mann ist: Mond und Neptun stärken Ihr Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft, das wird allseits dankend angenommen. Im Gegenzug können Sie sich darauf verlassen, dass man auch Sie unterstützt, wenn mal Bedarf herrscht.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. April (gutes Gelingen), 19. – 21. Juni (Vertrauen), 27. – 29. November (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Zuversicht und Abwechslung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich packe das jetzt an.

An diesem Tag geboren: Orlando Bloom, Liam Hemsworth, Josefine Preuß, Wilhelm Wien.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Herausforderungen.