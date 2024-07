Das Geburtstagshoroskop für den 18. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das Thema Gesundheit und Fitness dürfte bei Ihnen im nächsten Lebensjahr eine größere Rolle spielen als sonst. Sonne und Uranus spornen Sie an. Sie sorgen dafür, dass Sie großen Eifer an den Tag legen, um Kondition und Wohlbefinden zu steigern. Gleichzeitig sollten Sie aber auch darauf achten, nicht ungeduldig zu werden, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. Geduld heißt das Stichwort, damit fahren Sie am besten!

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. Dezember (kreative Phase), 17. – 19. Januar (gut für Well­ness), 26. – 28. Juni (Wunscherfüllung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Flirtchancen und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Herz ist offen.

An diesem Tag geboren: Nelson Mandela, Kurt Masur, William Thackeray, John Glenn, Frank Farian, Vin Diesel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie bekommen in einer bestimmten Sache endlich Klarheit.

