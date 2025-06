Das Geburtstagshoroskop für den 18. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich aufgeben, wenn sich im nächsten Lebensjahr ein paar Hindernisse auftun, wenn sich manches verzögert, was Sie lieber heute als morgen in die Tat umgesetzt hätten. Saturn empfiehlt, in dieser Situation gelassen zu bleiben und Ihre Energie vorübergehend lieber in andere Aktivitäten zu stecken. Wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie am Ende doch noch mit einem Happy End belohnt. Hartnäckigkeit zahlt sich also aus.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. September (Hoffnung), 1. – 3. Februar (kreative Ideen), 22. – 24. März (sich durchsetzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Unabhängigkeit und Abwechslung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Paul McCartney, Isabella Rossellini, Jürgen Habermas, Alison Moyet.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen, wachsen über sich hinaus.