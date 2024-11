Das Geburtstagshoroskop für den 18. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie wissen die angenehmen Seiten des Lebens zu schätzen, das dürfte sich in den folgenden zwölf Monaten sogar noch verstärken. Warum auch nicht? Statt in Stress und Hektik zu verfallen, ist es doch viel angenehmer, sich mal etwas zu gönnen. Nehmen Sie sich die Zeit, um zu genießen, sei es der Anblick einer schönen Blume oder der herzerwärmende Plausch mit der besten Freundin. Dank Sonne und Neptun spüren Sie, was Sie brauchen und was Ihnen wirklich guttut.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. April (Liebeschancen), 17. – 19. Oktober (gut für Finanzen), 2. – 4. Dezember (kluge Entscheidung treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Weiterentwicklung, Unabhängigkeit und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Wolfgang Joop, Klaus Mann, Kim Wilde, Carl Maria von Weber, Linda Evans.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie wissen nun, wie Sie in einer bestimmten Sache vorgehen müssen.