Das Geburtstagshoroskop für den 24. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Geduld heißt das Zauberwort in den kommenden zwölf Monaten, nicht jedes Vorhaben zündet auf Anhieb. Das muss noch nicht mal an Ihnen liegen, es kann auch sein, dass andere nicht bei Ihrem Tempo mithalten können. Blinder Aktionismus wäre verkehrt, besser ist es, zu überlegen, wo oder warum es hakt, und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Keine Sorge, am Ende klappt es doch.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. März (neue Interessen anpeilen), 1. – 3. April (sich versöhnen), 29. – 31. Juli (kluge Entscheidung treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Wissensdurst, Leichtigkeit und Sinn für Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Immer eins nach dem anderen.

An diesem Tag geboren: Henri de Toulouse-Lautrec, Spinoza, Ilja Richter, Katherine Heigl, Maria Höfl-Riesch, Carlo Collodi.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Herausforderungen, die Sie mit Freude annehmen.