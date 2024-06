Das Geburtstagshoroskop für den 2. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, das lässt auf ein vielversprechendes Lebensjahr schließen. Sie ruhen die meiste Zeit in sich, lassen sich von Nebensächlichkeiten nicht weiter ablenken, sondern gehen konsequent Ihren Weg. Zudem gelingt es Ihnen auch, all das hinter sich zu lassen, was für die Zukunft sowieso keine Rolle mehr spielt. Recht so, blicken Sie nach vorne, entwickeln Sie neue Träume und Perspektiven. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass Sie das eine oder andere in nächster Zukunft umsetzen können.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Oktober (Vertrauen), 5. – 7. Januar (gute Intuition), 2. – 4. Mai (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Gründlichkeit und Zuverlässigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Hermann Hesse, Rex Gildo, Pierre Cardin, Christoph Willibald Gluck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele günstige Gelegenheiten, die Sie schnell nutzen können.

Auch interessant: Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 1. bis 7. Juli 2024