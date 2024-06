Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 1. bis 7. Juli 2024

In diese Neumond-Woche starten wir äußerst positiv. Dafür verantwortlich ist der liebe Mond, der im Sextil zur Sonne, in Konjunktion zu Mars und im Sextil zu Venus steht. Am Dienstag geht es gut gelaunt und kreativ weiter, wenn der Mond sich mit Uranus, Neptun, Merkur und Pluto verbindet. Mittwoch werden wir dann von einer Mond-Jupiter-Konjunktion verwöhnt, die vor allem unsere liebevolle Seite weckt. Doch das Highlight erwartet und am Samstag, wenn im sensiblen Wasserzeichen Krebs der Neumond steht. Machen Sie sich auf ein Wochenende mit emotionalen Höhen und Tiefen gefasst und seien Sie bereit für emotionale Erkenntnisse!

