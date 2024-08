Das Geburtstagshoroskop für den 2. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das sind aber erfreuliche Aussichten für die kommenden zwölf Monate. Sonne und Mond stehen günstig, das heißt, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Sie haben eine gute Anbindung an Ihr Seelenleben und strahlen auch nach außen hin aus, dass Sie wissen, was Sie wollen. Das umgibt Sie mit einer strahlenden Aura, gerade in wichtigen Gesprächen zeigen Sie, dass man mit Ihnen rechnen muss.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Februar (Überzeugungskraft) 13. – 15. Juli (ein Wunsch erfüllt sich), 3. – 5. August (gute Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Disziplin und Hartnäckigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich kann schaffen, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Claus Kleber, Joseph Roth, Jimmy Connors, Keanu Reeves, Salma Hayek, Frederick Soddy.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue und bereichernde Erfahrungen, die Sie vor allem beruflich weiterbringen.

