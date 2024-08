Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Neumond im eigenen Zeichen verleiht Ihnen die Kraft, sich von allem zu trennen oder all das hinter sich zu lassen, was nicht gut oder gar schädlich für Sie ist. Das kann eine bestimmte Person oder Situation sein, es kann aber auch Abhängigkeiten und Süchte betreffen. Im Vordergrund steht bei diesem Neumond natürlich Ihr gesundheitliches Wohl. Wann haben Sie die letzte Vorsorgeuntersuchung absolviert, wie intensiv beschäftigen Sie sich mit dem Thema bewusster Ernährung, was tun Sie, um den Stress zu reduzieren oder einen Ausgleich dafür zu finden?

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Oktober (Neuigkeiten), 29. – 31. Dezember (gut für Finanzen), 8. – 10. März (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Zielstrebigkeit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche.

An diesem Tag geboren: Jerome Boateng, Charlie Sheen, Ferdinand Porsche, Fritz Pregl, Fritz J. Raddatz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie bald schon, das bekommen, was Sie möchten.

