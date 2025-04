Das Geburtstagshoroskop für den 20. April 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Was bringt das nächste Lebensjahr? Mehr Abwechslung und Lebendigkeit im Alltag. Dank Mars und Neptun fehlt es Ihnen nicht an originellen Ideen, was Sie alles unternehmen könnten. Der einzige Wermutstropfen: Hin und wieder stehen Sie sich ein bisschen selbst im Weg und wissen nicht genau, was Sie wollen. Das müssen Sie aber nicht allein mit sich ausmachen: Wenden Sie sich in diesen Momenten an einen Menschen, dem Sie vertrauen können. Bestimmt sorgt eine andere Sichtweise für Klarheit.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. Juli (tolle Chancen), 7. – 9. August (Sport treiben), 17. – 19. Februar (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Starkes Auftreten, Charme und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Meine innere Weisheit führt mich.

An diesem Tag geboren: Joan Miro, Ryan O’Neal, Felix Baumgartner, Jessica Lange, Napoleon Bonaparte III., Torakusu Yamaha.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie bekommen in einer bestimmten Sache Klarheit.