Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Liebes-Konjunktion

Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.

Am 12. August 2025 ereignet sich eine besondere Venus-Jupiter-Konjunktion gegen 07:29 Uhr. Diese schickt uns den ganzen Tag über zauberhafte Liebesenergien. Kurz nach Merkurs Direktläufigkeit am 11. August, mit der viele Stolpersteine des Alltags endlich verschwinden, wartet damit schon die nächste erfreuliche Konstellation auf uns.

Bei einer Konjunktion stehen zwei Planeten am selben Punkt des Himmels und bündeln ihre Kräfte. In diesem Fall sind es Venus, der Planet der Liebe, Schönheit und des Wohlstands und Jupiter, der für Glück, Fülle und Wachstum steht. Beide verweilen aktuell auch noch im gefühlvollen Sternzeichen Krebs, was den Fokus noch stärker auf Herzensangelegenheiten lenkt. Beziehungen profitieren von neuer Harmonie und Verständnis, während Singles in Flirtlaune geraten. Doch auch finanzielle Möglichkeiten und kreative Impulse sind möglich.

Für drei Sternzeichen hält diese himmlische Verbindung besonders großes Liebesglück bereit. Ob Sie Single sind oder in einer Partnerschaft leben: Ihr Herz schlägt jetzt höher und Ihr Liebesleben erlebt einen echten Aufschwung.

Hier lesen: Venus im Krebs ab dem 31. Juli 2025: Diese 3 Sternzeichen erwarten romantische Liebeshighlights!

Krebse genießen eine wundervolle Zeit voller Herzenswärme

Lieber Krebs, rund um den 12. August lohnt es sich ganz besonders, der Liebe mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Zwar legt der Mond an diesem Tag bis ca. 12:34 Uhr eine Pause ein und bremst Sie in manchen Vorhaben aus, doch zwischenmenschlich läuft es dafür umso besser.

Mit Venus und Jupiter in Konjunktion, und das auch noch in Ihrem eigenen Zeichen, können Ihre Liebesträume endlich wahr werden. Sie verspüren das Bedürfnis, anderen Freude zu bereiten, und werden auch selbst liebevoll umsorgt. Vertrauen Sie einfach Ihrem Bauchgefühl und lassen Sie Ihr Herz sprechen. Das Universum unterstützt Sie dabei und schenkt Ihnen einen harmonischen Tag zum Genießen!

Das Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Krebs

Jungfrauen öffnen ihr Herz und entdecken neue Liebeschancen

Während Sie sich in beruflichen und finanziellen Angelegenheiten mit Risiken lieber noch etwas zurückhalten sollten, können Sie in Ihrem Liebesleben aus den vollen schöpfen, liebe Jungfrau. Die Venus-Jupiter-Konjunktion verleiht Ihnen Mut, Ihre übliche Zurückhaltung abzulegen und offen über Gefühle zu sprechen. Besonders in bestehenden Beziehungen sorgt das für frischen Schwung, denn Ihre bessere Hälfte versteht Sie viel besser, und Ihre gegenseitige Verbundenheit wächst.

Auch Single-Jungfrauen ziehen mit ihrer charmanten Ausstrahlung die Aufmerksamkeit auf sich und haben beste Chancen, jemanden zu begeistern. Überstürzen Sie aber nichts und lernen Sie einander erstmal kennen.

Das Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Jungfrau

Steinböcke lassen Gefühle zu

Steinböcke erleben rund um die Venus-Jupiter-Konjunktion eine willkommene Liebeswende. Sie neigen oft dazu, Emotionen zu rationalisieren oder zu verdrängen, doch jetzt können Sie Ihr Herz sprechen lassen. Ihre sensible, empathische Seite tritt in den Vordergrund und findet bei anderen Anklang. Dadurch fühlen Sie sich mit Ihrem Herzensmenschen noch enger verbunden und nehmen sich mehr Zeit für romantische Stunden.

Gerade Singles haben beste Aussichten, neue Kontakte zu knüpfen und Sympathien zu wecken. Vielleicht begegnen Sie sogar Ihrer großen Liebe? Denken Sie nicht zu viel nach und lassen Sie sich einfach auf die Magie des Tages ein.

Das Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Steinbock

Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (KI generiert)

