Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12. August 2025 ereignet sich eine besondere Venus-Jupiter-Konjunktion gegen 07:29 Uhr. Diese schickt uns den ganzen Tag über zauberhafte Liebesenergien. Kurz nach Merkurs Direktläufigkeit am 11. August, mit der viele Stolpersteine des Alltags endlich verschwinden, wartet damit schon die nächste erfreuliche Konstellation auf uns.

Bei einer Konjunktion stehen zwei Planeten am selben Punkt des Himmels und bündeln ihre Kräfte. In diesem Fall sind es Venus, der Planet der Liebe, Schönheit und des Wohlstands und Jupiter, der für Glück, Fülle und Wachstum steht. Beide verweilen aktuell auch noch im gefühlvollen Sternzeichen Krebs, was den Fokus noch stärker auf Herzensangelegenheiten lenkt. Beziehungen profitieren von neuer Harmonie und Verständnis, während Singles in Flirtlaune geraten. Doch auch finanzielle Möglichkeiten und kreative Impulse sind möglich.

Für drei Sternzeichen hält diese himmlische Verbindung besonders großes Liebesglück bereit. Ob Sie Single sind oder in einer Partnerschaft leben: Ihr Herz schlägt jetzt höher und Ihr Liebesleben erlebt einen echten Aufschwung.

