Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Im großen Sternschnuppen-Horoskop erfahren Sie, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August Ihr Leben verändern kann!

Die Nacht vom 12. auf den 13. August ist eine ganz besondere. Wenn die Sternschnuppen der Perseiden am Himmel vorbeiziehen, wirkt es, als würde das Universum kurz innehalten, um unsere Sehnsüchte und Hoffnungen zu erfahren. Aber wie finden wir heraus, was wir uns wirklich wünschen, und wie senden wir diese Botschaft in den Himmel?

Jetzt aktuell: Diese 4 Sternzeichen dürfen sich im August 2025 auf pures Sommerglück freuen

Jetzt erkennen wir den Ursprung unserer Wünsche

Wenn die Perseiden über den Himmel ziehen, dürfen wir uns etwas wünschen. Auch wenn wir glücklich sind und uns eigentlich nichts fehlt, erkennen wir nun, was uns wirklich wichtig ist. Die Sterne fallen nicht, um uns einfach das zu bringen, was wir begehren, sondern um uns zu zeigen, wer wir im Innersten sind.

Ihr Licht am Himmel kann zu einer Antwort auf unsere größten Fragen werden. Vielleicht haben wir uns unseren Herzenswunsch schon lange nicht mehr erlaubt, weil er zu unrealistisch, zu groß und zu schön schien. Oder wir haben verlernt zu hoffen, denn es ist oft einfacher, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Doch in dieser Nacht eröffnen die Sternschnuppen uns die Möglichkeit, wieder Träumer*innen zu werden.

Lesen Sie auch: Monatshoroskop August 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Erntemonat!

Venus und Jupiter unterstützen das Glück

Am 12. August findet neben der Sternschnuppen-Nacht auch noch ein anderes Ereignis statt. Die Begegnung von Venus und Jupiter (Konjunktion) verspricht, dass die Liebe, die wir geben, jetzt zu uns zurückkommt. Das bedeutet nicht, dass sich sofort alles verändert. Diese Rückkehr geschieht leise und langsam. Manchmal merken wir anfangs nur wenig davon, doch mit jeder kleinen Geste der Freundlichkeit uns selbst gegenüber, mit jedem Moment, in dem wir unser Herz öffnen und das Leben wieder zulassen, wächst dieses Gefühl von Wertschätzung.

Auch interessant: Die verschiedenen Phasen von Jahresherrscherin Venus im Jahr 2025 und was sie bedeuten

Deshalb sind Sternschnuppen so magisch

Doch das wahre Highlight sind die Sternschnuppen. Kleine Leuchtspuren von Teilchen, die aus fernen Welten stammen. Fragmente eines Kometen, die aufglühen, sobald sie unsere Atmosphäre erreichen.

Und so sind auch unsere Wünsche! Sie werden sichtbar und spürbar, sobald wir sie ans Licht holen. Manchmal braucht es gar nicht viel, sondern nur einen stillen Augenblick und eine große Portion Ehrlichkeit zu sich selbst. Denn schon das Erkennen eines Wunsches ist oft der erste Schritt, dass er sich erfüllen kann.

Nicht verpassen: Die Glückstage im August 2025: Diese 3 Tage versüßen Ihnen den Sommermonat!

Wie erkenne ich meinen Herzenswunsch?

Was ist Ihr Wunsch? Nicht der, den Sie oft aussprechen, sondern der, der Ihnen am nächsten geht. Genau dieser Wunsch darf in dieser besonderen Nacht da sein. Wenn Sie ihn loslassen und vertrauensvoll in den Himmel schicken, dann haben Sie eine gute Chance, dass er sich erfüllt.

Manchmal wissen die Sterne es sogar besser als wir selbst. Stellen Sie sich also darauf ein, dass die Veränderungen, die jetzt anstehen, vielleicht nicht so aussehen, wie Sie es erwartet haben. Denn das Universum ist keine Wünschefabrik und weiß genau, was Sie brauchen.

Auch spannend: Für diese 3 Sternzeichen wird der August 2025 zum gefühlvollen Liebesabenteuer!

Das Sternschnuppen-Horoskop für Ihr Sternzeichen

Dies ist Ihre Nacht – eine Nacht, die Sie mit etwas Größerem verbindet, als Sie es sich je vorstellen oder wünschen könnten. Trotzdem ist die Magie so nah wie Ihr eigener Herzschlag. Trauen Sie sich, sich wirklich das zu wünschen, was Sie ganz erfüllt. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Botschaft gehört wird.

Klicken Sie sich jetzt bis zu Ihrem Sternzeichen für Ihr persönliches Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht!

Artikelbild und Social Media: Paulista / AdobeStock

