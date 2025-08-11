Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

Wenn die Perseiden über den Himmel ziehen, dürfen wir uns etwas wünschen. Auch wenn wir glücklich sind und uns eigentlich nichts fehlt, erkennen wir nun, was uns wirklich wichtig ist. Die Sterne fallen nicht, um uns einfach das zu bringen, was wir begehren, sondern um uns zu zeigen, wer wir im Innersten sind.

Ihr Licht am Himmel kann zu einer Antwort auf unsere größten Fragen werden. Vielleicht haben wir uns unseren Herzenswunsch schon lange nicht mehr erlaubt, weil er zu unrealistisch, zu groß und zu schön schien. Oder wir haben verlernt zu hoffen, denn es ist oft einfacher, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Doch in dieser Nacht eröffnen die Sternschnuppen uns die Möglichkeit, wieder Träumer*innen zu werden.

Lesen Sie auch: Monatshoroskop August 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Erntemonat!