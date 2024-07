Das Geburtstagshoroskop für den 20. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten spricht nichts dagegen, wenn Sie es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Pflegen Sie Ihre künstlerischen Talente, vielleicht kommt Ihnen das auch mal beruflich zugute. Gönnen Sie sich aber auch immer wieder kleine Auszeiten, in denen Sie sich einzig und allein um Ihr Seelenheil kümmern. Mars und Neptun raten: Hören Sie einfach auf Ihre innere Stimme. Die wird Ihnen sagen, wann es wieder so weit ist und wie Sie sich am besten erden und stabilisieren können.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Oktober (sich weiterbilden), 18. – 20. Dezember (Sport treiben), 14. – 16. Juni (neue Ziele setzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent, Sinn für die Realität und Sparsamkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, auf was es ankommt.

An diesem Tag geboren: Gregor Mendel, Gisele Bündchen, Edmund Hillary, Max Liebermann, Carlos Santana.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf erhöhte Liebeschancen.

Nicht verpassen: Juli-Vollmond am 21.07.2024: Mit dem Heumond im Steinbock erreichen wir unsere Sommer-Ziele!