Juli-Vollmond am 21.07.2024: Mit dem Heumond im Steinbock erreichen wir unsere Sommer-Ziele!

Der Juli-Vollmond im Steinbock ist vor allem deshalb so besonders, weil der Vollmond im Juni schon einmal in dem Erdzeichen stand. Bereits am 22. Juni legte er mit seinen magischen Energien den Grundstein für einen erfolgreichen Sommer 2024. Steinböcke sind dafür bekannt, besonders ehrgeizig und zielstrebig zu sein. Was Sie sich vornehmen, erreichen Sie mit einer Durchsetzungskraft, die andere Sternzeichen sich wohl auch wünschen.

Nachdem der Juni-Steinbock-Vollmond bereits dafür gesorgt hat, dass wir unseren Zielen ein großes Stück näher kommen, wird der nächste Vollmond uns dazu motivieren, alle unsere Vorhaben für diesen Sommer umzusetzen und zu erreichen. Wir verwandeln ausgefallene Ideen in konkrete Pläne und arbeiten diese - beschenkt mit dem Organisationstalent des Steinbocks - nach und nach ab. Der Juli-Vollmond ist genau richtig, um trotz Urlaubsbuchung und Sommer-Partys die Finanzen nicht aus den Augen zu verlieren und ein "man müsste mal" in ein "in diesem Sommer wird es gemacht" zu verwandeln. Was für positive Aussichten. Danke, lieber Vollmond!

Es gibt allerdings auch einige Lebensbereiche, in denen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein sollten. Zwischenmenschlich steht sein ausgeprägter Ehrgeiz dem Erdzeichen nämlich häufig im Weg. Es kann schon mal zu Reibereien in der Familie oder im Freundeskreis kommen, wenn alle eine ziemlich klare Vorstellung haben, wie es richtig geht und gemacht werden sollte! Kommunikation und Kompromissbereitschaft ist hier das Wundermittel und zum Glück konnten wir das beim Juni-Vollmond schon ausgezeichnet üben!

Außerdem werden wir am 21. Juli zusätzlich von einer ganz zauberhaften Konstellation unterstützt, die unsere Beziehungen stärkt. Das Venus-Jupiter-Sextil steuert die Portion Harmonie bei, die wir jetzt dringend brauchen, und ist die perfekte Ergänzung zum Steinbock-Vollmond! Mit ein wenig Achtsamkeit kann der diesjährige Heumond also zu einem lebensverändernden Ereignis werden, an das wir uns noch lange erinnern.

