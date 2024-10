Das Geburtstagshoroskop für den 20. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das sind aber erfreuliche Aussichten für die kommenden zwölf Monate. Sonne und Mond stehen günstig, das heißt, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Sie haben eine gute Anbindung an Ihr Seelenleben und strahlen auch nach außen hin aus, dass Sie wissen, was Sie wollen. Das umgibt Sie mit einer strahlenden Aura, gerade in wichtigen Gesprächen zeigen Sie, dass man mit Ihnen rechnen muss. Auch wenn es mal keine großen Sprünge sind, die kleinen Schritte führen ebenfalls zum Ziel.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. Januar (sich durchsetzen), 7. – 9. März (Klarheit bekommen), 16. – 18. September (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausgeglichenheit, Charakterstärke und Verhandlungsgeschick.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Otfried Preußler, Bela Lugosi, Stefan Raab, Snoop Dogg.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: So sein zu dürfen, wie Sie wirklich sind.