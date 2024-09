Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Herbst 2024 auf einen Blick

Hurra, hurra, der Herbst ist da! Nachdem aus meteorologischer Sicht sogar am 1. September schon Herbstbeginn war, nähern wir uns auch dem kalendarischen, der sich nach astrologischen Ereignissen richtet. Den Start der neuen Jahreszeit besiegelt hier nämlich die sogenannte Herbst-Tagundnachtgleiche am 22. September 2024. Neben der Frühlings-Tagundnachtgleiche ist dies der Zeitpunkt im Jahr, an dem der Tag und die Nacht auf der Nordhalbkugel circa gleich lang sind. Der Herbst endet kalendarisch dann am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende - der kürzeste Tag und die längste Nacht des Jahres.

Dazwischen passieren einige nennenswerte Ereignisse: Vollmonde, Neumonde, Planetenwechsel und noch mehr. In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Daten, an denen im Herbst 2024 astrologische Energien unser Leben beeinflussen.

