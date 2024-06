Das Geburtstagshoroskop für den 21. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eile mit Weile heißt das Motto im nächsten Lebensjahr, Sie wollen sich nicht stressen lassen und das ist auch richtig so. Bei wichtigen Gesprächen wissen Sie sehr wohl, wo die Grenzen liegen, die Sie respektieren sollten, das kommt beruflich und privat gleichermaßen gut an. Ab und zu allerdings hadern Sie mit sich selbst, Sie fragen sich, ob Sie auch alles richtig gemacht haben. Tragen Sie das nicht allein aus, vertrauen Sie sich jemandem an, dann kommt alles wieder ins Lot, versprochen!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. November (Lotto spielen), 3. – 5. April (dem Bauchgefühl vertrauen), 11. – 13. Juni (neue Ideen kreieren).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit und Besonnenheit

Die Affirmation fürs neue Lebensjahr: Ich entscheide mich richtig.

An diesem Tag geboren: Jean-Paul Sartre, Edward Snowden, Prinz William, Benazir Bhutto (Foto), Gottfried Wilhelm Leibniz, Michel Platini.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Aufgaben, die Ihnen Spaß bereiten.

Nicht verpassen: Kuss-Typologie: So küssen die Sternzeichen