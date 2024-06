Das Geburtstagshoroskop für den 22. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Erlauben Sie sich im nächsten Lebensjahr öfter mal ein paar ruhige Stunden, in denen Sie auch innerlich zur Ruhe kommen. Mond und Saturn verleihen Ihnen einen klaren Blick, so können Sie Ereignisse aus der Vergangenheit plötzlich im richtigen Licht sehen. Es fällt Ihnen aber auch leichter, für die Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen, also keine Hektik, bitte.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. November (Freunde treffen), 1. – 3. April (gut für Finanzen), 14. – 16. Juni (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit in privaten Beziehungen, Vernunft und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich an dir habe.

An diesem Tag geboren: George Vancouver, Klaus Maria Brandauer, Helmut Dietl, Meryl Streep, Billy Wilder, Campino.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie endlich wieder mehr Zeit für Ihre Hobbys haben.

