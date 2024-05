Das Geburtstagshoroskop für den 21. Mai 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie strahlen Lebensfreude und innere Gelassenheit aus und haben genug Selbstbewusstsein, um über die eigenen Macken lachen zu können. Das verfehlt natürlich nicht seine Wirkung auf andere, Sie ziehen nette Menschen an und erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Bei so viel Erfüllung im Privatleben könnten Sie auch beruflich ein Stückchen weiter kommen, an originellen Ideen hapert es bestimmt nicht. Hören Sie öfter mal den „Flurfunk“ ab, vielleicht ergibt sich ja unverhofft eine vielversprechende Chance, Ihre Fähigkeiten und Talente noch besser zur Geltung zu bringen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. August (gute Selbstheilungskräfte), 4. – 6. Oktober (gut für die Liebe), 29. – 31. Dezember (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Familienglück, Häuslichkeit und Geborgenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Du bist mir wichtig.

An diesem Tag geboren: Albrecht Dürer, Ernst Messerschmidt, Andrei Sacharow, Louis Renault, Urs Widmer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie mit jemandem im Streit lagen, dann ist die Freude auf Versöhnung groß.

