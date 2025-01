Das Geburtstagshoroskop für den 22. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eines ist mal sicher: An Ihnen kommt man nicht so leicht vorbei im nächsten Lebensjahr. Mond und Pluto weisen darauf hin, dass Sie sich in Sachen Durchsetzungsvermögen beinahe selbst übertreffen. Sie suchen nicht unbedingt die Konfrontation, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, haben Sie auch keine Scheu davor.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Mai (gut für Finanzen), 13. – 15. Juli (topfit), 4. – 6. November (kluges Vorgehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Aufrichtigkeit und neue Visionen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut!

An diesem Tag geboren: August Strindberg, Grigori Rasputin, Lord Byron, Bruno Kreisky, John Hurt.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf interessante Erfahrungen, die Sie in einer bestimmten Sache weiterbringen.