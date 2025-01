Das Geburtstagshoroskop für den 26. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Pluto warnt davor, sich wegen jeder Kleinigkeit in überflüssige Diskussionen zu stürzen. Mag sein, dass Sie Grund haben, sich zu ärgern, doch Sie verschwenden nur Zeit und Energie auf solche Debatten. Suchen Sie sich also lieber selbst aus, von wem oder was Sie sich ärgern lassen und genießen Sie lieber das Leben.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. März (gut für Wellness), 13. – 15. Juli (gut für Finanzen), 10. – 12. Oktober (Hoffnung schöpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Mut und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue dem Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Paul Newman, Achim von Arnim, Angela Davis, Eddie van Halen, Polykarp Kusch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie kommen Ihren Zielen mit schnellen Schritten näher.