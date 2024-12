Es weihnachtet sehr, die Tage sind kurz und die Temperaturn niedrig - es ist Winterzeit! Während der meteorologische Winter bereits am 1. Dezember begonnen hat, wird der kalendarische Winter durch ein besonderes astronomisches Ereignis eingeläutet:die Wintersonnenwende am 21. Dezember 2024. An diesem Tag zieht die Sonne nicht nur in das Sternzeichen Steinbock, sondern erreicht auch ihren niedrigsten Stand am Himmel und wir erleben die längste Nacht und den kürzesten Tag des Jahres.

Der Winter begleitet uns dann bis zum 20. März 2025, an dem die Frühlings-Tagundnachtgleiche und der Start in die Widder-Saison den Wechsel in die nächste Jahreszeit markieren.

In den Winterwochen dazwischen erwartet uns eine aufregende Zeit voller interessanter kosmischer Ereignisse! Besondere Mond-Momente, Planeten, die das Zeichen wechseln und direkt- oder rückläufig werden, und andere himmlische Veränderungen, die diese Jahreszeit prägen. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten astrologischen Highlights, die uns jetzt im Winter 2024/2025 erwarten.

