Das Geburtstagshoroskop für den 23. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Auch wenn es keine Einladung sein soll, die Hände in den Schoß zu legen, aber vieles wird leichter im nächsten Lebensjahr, Sie müssen Sie nicht mehr so viel Energie aufwenden oder so hart für Ihre Wünsche kämpfen. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut und verstehen es, die schönen Momente zu genießen. Und Mars verleiht Ihnen Ehrgeiz und Ausdauer, Sie lassen nicht locker, bis Sie Ihre Ziele erreicht haben.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Juni (lukrative Chancen), 20. – 22. September (Lotto spielen), 6. – 8. Dezember (flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Lebendigkeit und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich auf alles Neue.

An diesem Tag geboren: Jeanne Moreau, Edouard Manet, Georg Baselitz, Richard Dean Anderson.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.