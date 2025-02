Das Geburtstagshoroskop für den 23. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten verstehen Sie es, sich gut zu präsentieren. Sie glänzen mit Köpfchen und Kompetenz und finden genau die richtigen Worte, um Ihr Gegenüber zu überzeugen. Das macht natürlich vor allem am Arbeitsplatz Eindruck, wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen, können Sie Ihre Position bestimmt noch weiter ausbauen. Sollte aber doch mal Kritik kommen, raten Ihnen Mond und Saturn, diese nicht gleich abzuwehren. Hören Sie erstmal zu, vielleicht lässt sich ja etwas daraus lernen und Sie können es in Zukunft besser machen.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. Mai (interessante Neuigkeiten), 28. – 30. Juli (sich durchsetzen), 12. – 14. November (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ehrgeiz, Organisationstalent und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene nur Gutes.

An diesem Tag geboren: Erich Kästner, Georg Friedrich Händel, Karl Japsers, Peter Fonda, Andrea Sawatzki.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Interessensgebiete und Hobbys, die Ihr Leben sehr bereichern werden.