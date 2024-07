Das Geburtstagshoroskop für den 24. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eines ist wichtig in den kommenden zwölf Monaten: Halten Sie öfter mal inne und achten Sie auf Ihre Intuition. Mond und Neptun versprechen, dass Sie sich auf Ihr Bauchgefühl verlassen können. Vielleicht hören Sie in einer bestimmten Situation die Alarmglocken schrillen oder Sie haben eine plötzliche Eingebung. So oder so, weisen Sie das nicht gleich von sich, mit der Zeit haben Sie Übung und Sie können unterscheiden, wann das Ego am Werke ist und wann Ihre innere Stimme zu Ihnen spricht.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Dezember (Liebeschancen) 6. – 8. April (gut für Finanzen), 28. – 30. Juni (kreative Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Feingefühl.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Jennifer Lopez, Margarete Steiff, Frank Wedekind, Felix Loch, Hans Günter Winkler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie Single sind, dann könnte sich das schon bald ändern.

