Das Geburtstagshoroskop für den 23. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das hört sich doch vielversprechend an: Sonne und Mond stehen günstig, das heißt, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Und da Sie mit sich selbst im Reinen sind, fällt es Ihnen auch leichter, für Ihre Anliegen zu kämpfen. Man spürt, dass Sie wissen, was Sie wollen, und kommt Ihnen gern entgegen. Übernehmen sollten Sie sich aber nicht, legen Sie regelmäßig kleine Pausen ein und achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ziele im Auge behalten – nicht, dass Sie sich am Ende hoffnungslos verzetteln und nichts von Ihren Vorhaben fertigstellen können.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (erfolgreich), 29. – 31. Dezember (gut für Sport), 27. – 29. April (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Optimismus und Leichtigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Götz George, Gustav Heinemann, Haile Selassie, Raymond Chandler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie und Ihr Partner versöhnen sich nach einer längeren Krise wieder.

