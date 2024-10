Das Geburtstagshoroskop für den 24. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Große Sprünge sind in den in den kommenden zwölf Monaten vermutlich nicht angesagt, trotzdem können Sie den einen oder anderen kleinen Erfolg einheimsen. Dank Venus haben Sie im (Arbeits-)Alltag so manch pfiffige Idee, was sich besser machen lässt. Zudem haben Sie auch keinerlei Scheu davor, andere um Rat zu fragen, wenn Sie nicht weiterwissen. Das kann auch mal nötig werden, wenn sich manche Projekte ein wenig verzögern – lassen Sie dann den Kopf nicht hängen, probieren Sie es einfach aufs Neue, das klappt schon.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Dezember (neue Kontakte knüpfen), 5. – 7. Februar (kluges Vorgehen), 5. – 7. Juli (geniale Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Abenteuerlust und Vitalität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich kann jeden Tag etwas Neues lernen.

An diesem Tag geboren: Gilbert Bécaud, Kevin Kline, Christoph Daum, Daniel Swarovski, Christoph Schlingensief.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.