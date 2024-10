Diese 3 Sternzeichen erleben 2024 einen ereignisreichen und erfüllenden Herbst!

Für Sie beginnt nun eine Zeit zum Durchatmen, lieber Krebs! Sie hatten in diesem Jahr mit Höhen und Tiefen zu tun und die Achterbahn der Gefühle hat Sie ganz schön mitgenommen. In Ihrer sensiblen und feinfühligen Art empfinden Sie emotionale Veränderungen als besonders kräftezehrend und haben große Schwierigkeiten damit, sich schnell darauf einzustellen. Der Herbst bringt Ruhe. Ruhe in Ihre Gefühlswelt und Ruhe in Ihr Umfeld. Sie sagen dem trubeligen Sommer gerne Ade und freuen sich auf die kommenden Wochen, in denen Sie das Erlebte und Erfahrene dieses ereignisreichen Jahres reflektieren und verarbeiten können. Der Herbst kommt und bringt Ihnen das tollste Geschenk mit, das er Ihnen machen könnte: inneren Frieden!