Das Geburtstagshoroskop für den 27. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Natürlich sind Menschen, die alles besser wissen, ziemlich nervtötend. Trotzdem raten Mond und Saturn, im nächsten Lebensjahr nicht alle Ratschläge, die Sie erhalten, zu ignorieren. Auch wenn Sie manchmal vermuten, dass sich hinter dem gut gemeinten Tipp nur Kritik versteckt, so sollten Sie doch zumindest zuhören. Es kann vor allem nicht schaden, sich beruflich auf dem Laufenden zu halten, sonst geht so manche interessante Entwicklung an Ihnen vorbei. Nur Mut, bringen Sie ruhig Ihre Ideen mit ein, wenn alle händeringend nach einer Lösung suchen. Man weiß Ihre kreative Herangehensweise allgemein zu schätzen, am Arbeitsplatz ebenso wie privat.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Oktober (Neuigkeiten), 29. – 31. Dezember (gut für Finanzen), 8. – 10. März (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Zielstrebigkeit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche.

An diesem Tag geboren: Heidi Kabel, Carl Bosch, Lyndon B. Johnson, Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Probleme lösen sich plötzlich in Luft auf.