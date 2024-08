Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 26. August bis 1. September 2024

In der letzten Augustwoche beeinflusst der Mond stark unsere Gefühle und Gedanken. Direkt am Montag versetzt das Mond-Pluto-Trigon uns in eine tiefgründige und nachdenkliche Stimmung. Leider verstärkt das Mond-Sonne-Quadrat, das ebenfalls mit von der Partie ist, unsere Selbstzweifel und Unsicherheiten. Hilfe kommt am Dienstag, denn ein Mond-Merkur-Sextil sorgt für Leichtigkeit und Klarheit.

Am Mittwoch verhagelt der Mond, der im Quadrat zu Venus und Neptun steht, uns wieder ein wenig die Stimmung. Am Freitag und Samstag könnte es dann nochmal zu einer leichten Anspannung kommen, die aber spätestens am Sonntag durch wohltuende Verbindungen vom Mond zu Jupiter (Sextil) und zu Merkur (Konjunktion) wieder abklingen wird.

Jetzt lesen: Die Glückstage im September 2024: Die besten Tage des Monats für alle zwölf Sternzeichen!