Das Geburtstagshoroskop für den 27. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Für Sie bedeutet der neue Geburtstag tonnenweise Veränderungen. Dank Uranus fallen diese allerdings alle positiv aus! Lassen Sie sich überraschen, was das neue Jahr an Neuerungen bringt. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber eines ist klar: Am Ende stehen Sie sogar mit mehr Geld da.

Ihre besten Zeiten: 20. – 23. September (neue Ideen), 7. – 11. April (Hoffnung schöpfen), 27. – 29. Juni (Klarheit bekommen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine sympathische Ausstrahlung, Zuneigung und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf die Stimme der Vernunft.

An diesem Tag geboren: Margarethe Schreinemakers, Pina Bausch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Inspirationen und ein gutes Lebensgefühl.