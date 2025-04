Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 28. April bis 4. Mai 2025

In der Woche ab dem 28. April 2025 wirkt der Neumond, der am Vortag im Sternzeichen Stier stand, zu Beginn noch ein wenig nach. Wir genießen das Leben und die harmonische Atmosphäre. Zur Walpurgisnacht, die am Mittwoch stattfindet und viele Menschen zum Tanz in den Mai ermutigt, unterstützt uns der Mond mit zwei Verbindungen. Morgens steht er im Sextil zu Merkur, was uns dabei hilft, unsere Gefühle klar auszudrücken, und abends in Konjunktion zu Jupiter, was für gute Laune und Optimismus sorgt.

Der 1. Mai ist wiederum leider durch drei kritische Mond-Quadrate geprägt. Schon früh am Tag machen sich Selbstzweifel und Erschöpfung breit. An diesem Tag spielt Selbstfürsorge eine große Rolle! Erleichterung erwartet uns am Freitag, wenn ein Mond-Sonne-Sextil für innere Balance sorgt. Am Wochenende geht der Mond verschiedene Verbindungen ein, die uns genau das schenken, was wir gerade brauchen: Abenteuer oder Rückzug.

