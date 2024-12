Das Geburtstagshoroskop für den 29. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im nächsten Lebensjahr kommt es vor allem auf eines an: Besonnen zu bleiben und auf den bewährten praktischen Verstand zu hören. Saturn ist ein strenger Lehrmeister, er möchte, dass Sie Prioritäten setzen und am Ball bleiben, selbst wenn es mal anstrengend wird. Vielleicht kommt auch Kritik von unerwarteter Seite, das sollte Sie aber nicht weiter aus der Bahn werfen. Hören Sie es sich in Ruhe an und entscheiden Sie dann, ob etwas dran ist und ob Sie Konsequenzen daraus ziehen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. April (sich neu verlieben), 12. – 14. September (Lotto spielen), 13. – 15. Dezember (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine strahlende Aura, innere Stärke und die Stimme der Vernunft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich nähere mich Schritt für Schritt meinem Ziel.

An diesem Tag geboren: Charles Goodyear, Jude Law, Matthias Platzeck, Dieter Thomas Heck, Pablo Casals, Madame de Pompadour.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie von größeren Problemen verschont werden.