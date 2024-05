Das Geburtstagshoroskop für den 29. Mai 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond und Mars wissen Sie in den kommenden zwölf Monaten ganz genau, was Sie wollen. Das verleiht Ihren Worten gleich viel mehr Nachdruck und auch sonst zeigen Sie außergewöhnliches Engagement. Vermeiden Sie es aber, in der Hitze des Gefechts den Ratschlag anderer Menschen zu übergehen oder gar rücksichtslos zu handeln, das würde nur unnötig Sympathie kosten. Auch wenn keiner gern Kritik hört, manchmal ist es gut, sich eine andere Meinung anzuhören und alles zu überdenken.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. August (Vertrauen), 2. – 4. Oktober (Liebesglück), 3. – 5. Mai (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein starker Wille, Tapferkeit und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verfolge meinen Weg.

An diesem Tag geboren: Helmut Berger, Elyas M’Barek, John F. Kennedy, Bob Hope, Lorenz Adlon, Gottfried Heinrich zu Pappenheim.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.

