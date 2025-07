Die Glückstage im August 2025: Diese 3 Tage versüßen Ihnen den Sommermonat!

Der August bringt uns die goldene Reife des Sommers und schenkt uns viele unvergessliche Momente! Die langen, warmen Tage und lauen Abende laden dazu ein, das Leben unter freiem Himmel zu genießen und gemeinsame Zeit mit Familie und Freund*innen zu verbringen. Jetzt ist die beste Gelegenheit, innezuhalten, die Erfolge der vergangenen Monate zu feiern und neue Kraft für die zweite Jahreshälfte zu sammeln.

Im August öffnen sich in verschiedenen Bereichen inspirierende Möglichkeiten. Die positive Energie des Sommers gibt uns die Chance, Herzensprojekte mit Leidenschaft anzugehen, bestehende Beziehungen zu vertiefen und uns selbst viel Gutes zu tun.

Auch in diesem August erwarten jedes Sternzeichen wieder drei ganz besondere Glückstage. Schauen Sie nach, welche Daten diesmal zum Wendepunkt Ihres Lebens werden können, und tragen Sie sich diese am besten direkt in Ihren Kalender ein.

Falls Sie mehr über Ihre persönlichen Tendenzen in den Bereichen Beruf, Liebe und Gesundheit erfahren möchten, lesen Sie im aktuellen Monatshoroskop für August 2025 nach, was dieser Monat für Sie bereithält.