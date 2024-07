Das Geburtstagshoroskop für den 3. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Venus in Ihrem Zeichen dürfen Sie im nächsten Lebensjahr immer wieder erfahren, wie sehr Sie von den Menschen in Ihrem Umfeld geschätzt und geliebt werden. Alles könnte so schön sein, wenn Sie sich nur hin und wieder nicht selbst im Weg stehen würden. Wenn die Dinge mal ins Stocken geraten, sollten Sie nicht gleich an sich selbst zweifeln – geben Sie den Dingen einfach ein wenig Zeit und vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Talente.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. November (neue Wege gehen), 1. – 3. Mai (gut für Wellness), 27. – 29. Juni (neue Kraft tanken).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Impulse, Inspiration und Vielseitigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung. An diesem Tag geboren. Friedrich Wilhelm III., Martin Sheen, Hans Wilhelm Schlegel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.

Nicht verpassen: Portaltage 2024: Daten und Bedeutung der kosmischen Energien