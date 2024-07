Das Geburtstagshoroskop für den 4. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten lohnt es sich, mal die eine oder andere ruhige Stunde zu nutzen und in sich hineinzuhören. Der Neumond in Ihrem Zeichen stärkt Ihre Intuition: Wenn Sie gut aufpassen, flüstert Ihnen Ihre innere Stimme zu, was in diesem Moment gerade wichtig ist. Sie verstehen es auch ausgezeichnet, sich durchzusetzen. Vor lauter Begeisterung sollten Sie aber nicht über das Ziel hinausschießen und etwas versprechen, was gar nicht machbar ist. Dann kommt Stress auf, der sich irgendwann auf die Gesundheit schlagen könnte. Regelmäßige Auszeiten helfen, in Balance zu bleiben.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Oktober (kluges Vorgehen), 25. – 27. Dezember (neue Chancen), 22. – 24. Juni (erfolgreich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Disziplin und Geradlinigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe mit dem Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Florian Silbereisen, Barack Obama, Louis Armstrong, Knut Hamsun, Louis Vitton.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

