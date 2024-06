Das Geburtstagshoroskop für den 30. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den folgenden zwölf Monaten erhalten Sie kosmischen Rückenwind in allen Lebensbereichen, von der Gesundheit über den Beruf bis hin zum Privaten. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie nicht die Hände in den Schoß legen, sondern die tollen Chancen auch nutzen, die sich Ihnen bieten. An den richtigen Ideen wird es Ihnen dank Merkur und Uranus nicht mangeln. Sie halten also alle Trümpfe in der Hand, um den Weg in eine positive Zukunft zu finden.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Januar (beste Liebeschancen), 9. – 11. April (Klarheit bekommen), 16. – 18. Juni (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Charisma, Lebensfreude und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin in meiner Mitte.

An diesem Tag geboren: Ralf Schumacher, Mike Tyson, Peter Alexander, Walter Ulbricht, Otto Sander, Michael Phelps.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

