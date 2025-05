Das Geburtstagshoroskop für den 30. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich ungeduldig werden, wenn sich im nächsten Lebensjahr nicht alles so gestaltet, wie Sie sich das vorstellen. Genießen Sie lieber öfter mal die kleinen Freuden des Alltags. Saturn schürt auch hin und wieder Ihre Zweifel, ob Sie alles richtig machen. Der Mond warnt außerdem davor, mit Ihrem Vertrauen allzu verschwenderisch umzugehen. Vor allem am Arbeitsplatz sollten Sie nur ausgewählten Personen erzählen, was Sie nicht an die große Glocke hängen wollen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. August (sich weiterbilden), 11. – 13. Oktober (Lotto spielen), 11. – 13. Januar (flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Chancen und einen guten Blick für Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich erfahre Anerkennung in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Elly Beinhorn, Benny Goodman, Howard Hawks, Inge Meysel, Peter I. der Große, Thomas Häßler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie sich mit jemandem wieder versöhnen.