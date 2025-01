Das Geburtstagshoroskop für den 31. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ob Sie Ihr Heim verschönern, Ihre künstlerische Ader entdecken oder sich einen neuen Look zulegen, in der Freizeit finden Sie den nötigen Ausgleich für den stressigen Alltag. Merkur empfiehlt, im nächsten Lebensjahr zeitlich nie zu knapp zu planen, denn es kann immer mal ganz anders kommen als gedacht. Wenn Sie dann die Ruhe bewahren und sich nicht drängen lassen, meistern Sie alles souverän. Also einen Schritt nach dem anderen und alles wird gut!

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Juni (neue Chancen tun sich auf), 1. – 3. August (Lotto spielen), 12. – 14. Dezember (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie, Rückenwind und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf positive Gedanken.

An diesem Tag geboren: Beatrix I., Franz Schubert, Felix Sturm, Justin Timberlake, Theodor Heuss.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näher kommen.