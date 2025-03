Das Geburtstagshoroskop für den 31. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Halten Sie sich in den kommenden zwölf Monaten immer wieder vor Augen, was Sie schon alles erreicht und geleistet haben. Warum? Weil Mars leider hie und da für einige Selbstzweifel sorgen. Wenn etwas schiefgeht, kann es an Ihnen liegen, muss es aber nicht. Verschwenden Sie Ihre Energie also nicht unnötigerweise an solche Gedanken, sondern machen Sie sich gleich daran, eine Lösung zu finden.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Juli (gut für Körperpflege), 15. – 17. August (neue Ideen), 18. – 20. Februar (Jobchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Ausgeglichenheit, Klarheit und Überzeugungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schreite vertrauensvoll voran.

An diesem Tag geboren: Joseph Haydn, Christopher Chamberlain, Volker Schlöndorff.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine genussvolle und abwechslungsreiche Zeit.