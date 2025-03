Das Geburtstagshoroskop für den 1. April 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden über sich selbst staunen, wie offen und aufgeschlossen Sie durch das nächs­te Lebensjahr gehen. Es macht Ihnen Spaß, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und sich für neue Themen oder Hobbys zu begeistern. Dank Jupiter haben Sie auch jede Menge Power und Unternehmungslust. Also nichts wie los, melden Sie sich beim Tanzkurs oder beim Lauftreff an, das macht Spaß, Sie lernen nette Menschen kennen und es kommt so ganz nebenbei auch Ihrer Kondition zugute.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Juni (dem Bauchgefühl vertrauen), 6. – 8. September (gute Neuigkeiten), 22. – 24. Dezember (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent, Klarheit und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Für alles, was ich brauche, ist gesorgt.

An diesem Tag geboren: O. W. Fischer, Otto von Bismarck, Edgar Wallace, Milan Kundera.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.