Das Geburtstagshoroskop für den 4. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Merkur erwacht der Ehrgeiz in Ihnen. Wenn Sie sich einmal etwas vornehmen, wollen Sie es auch durchziehen, selbst wenn es einmal mehr Anstrengung erfordert. Außerdem sind Sie selbstbewusst genug, um auch mit Kritik umzugehen – Sie entscheiden selbst, von wem oder was Sie sich ärgern lassen. Bravo, so bleibt noch genug Energie, um Ihre Freizeit mit den Dingen zu verbringen, die Ihnen wirklich Freude machen.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. Dezember (positive Energien), 8. – 10. August (sich weiterbilden), 28. – 30. September (beruflicher Erfolg).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Realitätssinn, Klarheit und Hartnäckigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Lucas Cranach d. Jüngere, Luis Trenker, Buster Keaton, Franz Vranitzky, Christoph Waltz, Susan Sarandon.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näherkommen.

Nicht verpassen: Herbsttypologie: So machen die Sternzeichen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!