Diesen 3 chinesischen Sternzeichen bringt der Sommer 2025 pure Lebensfreude und Erfolg!

Besonders im August warten neue Karrierechancen auf alle Schweine. Mit reichlich Elan und Ehrgeiz können Sie Berge versetzen und darauf vertrauen, dass Ihre Intuition Ihnen in wichtigen Entscheidungsfragen den richtigen Weg weist. Sie durchschauen auch andere mit Leichtigkeit und merken, wer es gut mit Ihnen meint und wer nicht. Ziehen Sie Ihre Konsequenzen daraus. Besonders in Ihrem privaten Umfeld können Sie aufräumen und sich fortan nur mit Menschen umgeben, die Ihnen wirklich guttun.

Doch der Sommer verwöhnt Sie auch mit besonders schönen Erlebnissen in der Liebe, was Sie als gefühlvolles Sternzeichen natürlich sehr freut. Während Singles dank Ihrer fröhlichen Ausstrahlungskraft umworben und verwöhnt werden, rücken vergebene Schweine-Geborene näher mit Ihrem Herzblatt zusammen. Sie verbindet eine wunderbare Hingabe und Leichtigkeit und ein gemeinsamer Sommerurlaub wird traumhaft schön. Auch im Schlafzimmer geht es sehr leidenschaftlich zur Sache. Was für grandiose Aussichten!

Das chinesische Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Schwein