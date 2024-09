Herbsttypologie: So machen die Sternzeichen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Laut der meteorologischen Zeitrechnung startet der Herbst bereits ab dem 1. September und geht dann genau bis zum 30. November – also exakt drei Monate lang. Kalendarisch zählt der September noch zum Spätsommer und der Herbst beginnt erst mit der Herbsttagundnachtgleiche, dem Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht ungefähr gleich lang sind. Im Jahr 2024 findet dieses Ereignis in Deutschland am 22. September um 03:51 Uhr statt. Er endet dann erst mit der Wintersonnenwende, die in diesem Jahr in Deutschland am 21. Dezember stattfindet und den Winter einläutet.

Nun beginnt aber vorerst der Herbst und es ist an der Zeit ihn und die Chancen, die er mit sich bringt, zu nutzen und zu zelebrieren. Wie in allen Lebensbereichen unterscheiden sich auch hier die Sternzeichen in ihrer Euphorie über den Jahreszeitenwechsel. Fest steht aber, dass jeder den Herbst mit einigen Tipps zu seinem ganz besonderen Highlight machen kann.

