Das Geburtstagshoroskop für den 5. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wunderbar, mithilfe von Neptun können Sie sich im nächsten Lebensjahr noch stärker auf Ihre Intuition verlassen. Zudem zeigen Sie sich auch von Ihrer kreativen Seite, das dürfte besonders am Arbeitsplatz gut ankommen. Ab und zu stehen Sie sich allerdings auch selbst im Wege, immer dann, wenn Sie nicht so recht wissen, was Sie eigentlich wollen. Dann könnte es schon einmal vorkommen, dass Sie sich ungerecht behandelt fühlen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Februar (gut für Finanzen), 8. – 10. September (neue Chancen), 27. – 29. Oktober (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Gelassenheit und ein Händchen fürs Styling.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Patricia Kaas, Walt Disney, Werner Heisenberg, Little Richard, José Carreras, Fritz Lang.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie werden zu vielen Festen und Veranstaltungen eingeladen.