Erich Bauers Jahresprognose für 2025: So wird das Venus-Jahr aus Sicht des Chefastrologen

Deutschland steckt in mehreren Krisen. Die Wirtschaft stagniert, die Inflation galoppiert, Arbeitsplätze schwinden, in den Haushaltskassen wird das Geld immer knapper, die Existenzängste wachsen. Zudem ist 2025 ein Wahljahr. Pluto aber wird 2025 die Gründe, warum wir in so vielen Krisen stecken, gnadenlos aufdecken. Ein Anfang. Um die Krisen dann auch wirklich zu beheben, ist das Jahr leider zu kurz.