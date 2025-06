Das Geburtstagshoroskop für den 5. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht günstig und stärkt nicht nur dauerhaft Ihr ganzes Selbstbewusstsein, sondern gibt den Wünschen, die Sie an Ihrem Geburtstag aussprechen, Flügel. Vorsätze, die Sie heute treffen, werden von Ihnen eingehalten, gehen in Erfüllung. Das klingt magisch? Ist es auch! Sie packen Ihre Zukunft endlich an, nehmen die Gestaltung selbst in die Hand und sind im kommenden Lebensjahr dadurch sehr erfolgreich. Am Ende werden Sie zufrieden zurückblicken.

Ihre besten Zeiten: 20. – 23. Oktober (gut für Finanzen), 17. – 19. Dezember (Jobchancen), 27. – 29. Mai (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude und gute Stimmung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich gerne mal einfach nur treiben.

An diesem Tag geboren: Clara Zetkin, Jean Cocteau, Georges Pompidou, Nicolas Kiefer, Cecil Rhodes.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.